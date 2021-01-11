أرتيتا: علينا مساعدة بيبي لكي ينجح مع أرسنال

الإثنين، 11 يناير 2021 - 11:14

كتب : محرر في الجول

نيكولاس بيبي - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن نيكولاس بيبي يحتاج للمساعدة لكي ينجح مع الفريق اللندني.

نيكولاس بيبي

النادي : أرسنال

أرسنال

وتحدث المدرب الإسباني عن الجناح الإيفواري بعد مشاركته ضد نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها أرسنال بهدفين دون مقابل.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "علينا مساعدته لكي ينجح وبناءً على ذلك فهو يحتاج دقائق للعب ويحتاج استمرارية مع الفريق".

وأضاف "حين حظى بذلك أظهر قدراته وما يمكنه فعله. لنرى كيف سيتطور في الأشهر المقبلة".

وتابع "من الصعب الحكم على اللاعبين لا يلعبون كثيرا في آخر أسبوعين أو ثلاثة. لن تدفع بلاعب لم يشارك لفترة وتتوقع منه أن يكون أفضل لاعب في الملعب".

وأكمل "(نيكو) حاول كثيرا في المباراة وكان لديه لقطات رائعة، وكاد أن يسجل هدفين أو ثلاثة".

وأتم "في الظروف العادية ووفقا لإمكانياته، كان ليسجل لكنه لم يفعل ذلك إلا أن أرى أن مستواه كان جيدا".

ولعب بيبي 1290 دقيقة فقط في الموسم الحالي موزعة على 21 مباراة بكل البطولات.

وسجل بيبي 5 أهداف وصنع 3 في الموسم الجاري.

وانتقل بيبي لأرسنال موسم 2018-2019 من ليل مقابل 80 مليون يورو.

أرسنال
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