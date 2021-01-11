إقامة مونديال اليد دون حضور إعلامي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 00:33

كتب : أحمد الخولي

كأس العالم لكرة اليد

قررت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة البطولة دون حضور إعلامي.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة أن اللجنة الإعلامية المكلفة بتغطية البطولة هي التي ستكون مخوّلة بالحضور فقط، مع عدم حضور الصحفيين المسجلين خارج الفقاعة الكاملة في صالاتها الأربعة.

وبرر البيان القرار بأنه تماشيا مع قرار اللجنة المنظمة العليا بمنع الحضور الجماهيري للمباريات، وكذلك تماشياا مع مطالب الاتحاد الدولي لليد.

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وأفاد أن القرار يستهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمشاركين المباشرين في البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت إقامة البطولة دون حضور جماهيري بشكل نهائي.

وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمونديال برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور أشرف صبحي وزير الرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى نهاية الشهر ذاته.

ويفتتح منتخب مصر البطولة بمواجهة تشيلي يوم الأربعاء المقبل، في الصالة المغطاه لاستاد القاهرة الدولي.

مونديال اليد
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