إقامة كأس العالم لكرة اليد دون جمهور

قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 إقامة البطولة دون حضور الجمهور.

وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمونديال برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور أشرف صبحي وزير الرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

بجانب المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى نهاية الشهر ذاته.

ويفتتح منتخب مصر البطولة بمواجهة تشيلي يوم الأربعاء المقبل، في الصالة المغطاه لاستاد القاهرة الدولي.