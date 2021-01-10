علاء عبد العال مديرا فنيا جديدا لـ أسوان

أعلن نادي أسوان عن تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا جديدا للفريق.

أسوان وجّه الشكر إلى مديره الفني سامي الشيشيني اليوم الأحد بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي.

وكان FilGoal.com قد علم أن عبد العال اقترب من خلافة الشيشيني في تدريب أسوان.

وذكر أسوان أن عبد العال سيكون مديرا فنيا، ويعاونه: مجدي سعد مدرب عام، وأحمد بيبو مدرب، وأحمد مارادونا مدرب، وأحمد كمال مدرب حراس مرمى.

وكان عبد العال قد رحل في نهاية العام الماضي عن تدريب بتروجت الذي ينافس في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وسبق لـ عبد العال قيادة الداخلية وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

وتولى الشيشيني تدريب أسوان بداية من الموسم الجاري.

صاحب الـ48 عاما قاد الفريق في 6 مباريات. فاز بأول مباراتين، ثم خسر 4 مباريات متتالية.

ويحتل أسوان المركز الـ14 في الدوري برصيد 6 نقاط.