أسوان يعلن إقالة سامي الشيشيني

الأحد، 10 يناير 2021 - 22:04

كتب : بسام أبو بكر

الشيشيني‎

أعلن نادي أسوان إقالة سامي الشيشيني من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وأصدر نادي أسوان بيانا، يوجه فيه الشكر لـ سامي الشيشيني، وجهازه المعاون مكتفيا بالفترة الماضية.

وكشف المجلس بأنهم يجرون اتصالات حاليا لاختيار المدير الفني الجديد، وتشكيل الجهاز الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

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سامي الشيشيني تولى تدريب أسوان بداية من الموسم الجاري.

صاحب الـ48 عاما قاد الفريق في 6 مباريات. فاز بأول مباراتين، ثم خسر 4 مباريات متتالية.

ويحتل أسوان المركز الـ14 في الدوري برصيد 6 نقاط.

في الدوري أسوان سامي الشيشيني
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