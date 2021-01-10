مونديال اليد – اللجنة المنظمة: إقامة البطولة بدون جمهور استجابة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين

الأحد، 10 يناير 2021 - 20:41

كتب : محمد سمير

كأس العالم لكرة اليد

كشف المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، إن قرار عدم حضور الجماهير للبطولة يأتي كاستجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين.

وقال نصر للموقع الرسمي للبطولة: "أهمية خروج البطولة فنيا وصحيا له الأولوية لذلك فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لطمأنتهم قبل الوصول للمشاركة في البطولة".

وقررت اللجنة المنظمة العليا للبطولة عدم حضور الجمهور لمصر 2021. (طالع التفاصيل)

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واجتمعت اللجنة العليا للبطولة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري واللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.

وبناء على الاجتماع، تقرر إقامة البطولة دون حضور جماهيري كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتعد مصر 2021 نسخة تاريخية حيث تقام للمرة الأولى بوجود 32 فريقا، عوضا عن 24 بطولة.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية.

كرة يد كأس العالم لكرة اليد
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