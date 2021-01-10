رأسية باكايوكو تنصر نابولي على أودينيزي في الوقت القاتل

فاز نابولي على مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب فريولي، بالجولة 17 من الدوري الإيطالي.

القائد لورنزو إنسيني تقدّم لكتيبة جينارو جاتوزو في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

ليسجل إنسيني هدفه رقم 97 بقميص نابولي بالمركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين للفريق السماوي.

لكن كيفن لازانيا أدرك التعادل لـ أودينيزي في الدقيقة 27 بعد مهارة فردية مميزة.

وفي الدقيقة الأخيرة خطف نابولي نقاط المباراة برأسية تيموي باكايوكو بعد ركلة حرة نفذها البرتغالي ماريو روي.

ليرفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الخامس من 16 مباراة، فيما تجمّد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة في المركز 13 من 16 مباراة أيضا.

وفي مباراة أخرى، فاز لاتسيو على مضيفه بارما بهدفين دون رد في ملعب إنيو تارديني.

الفريق العاصمي تقدّم في الدقيقة عن طريق الإسباني لويس ألبيرتو في الدقيقة 55 بعد تمريرة مانويل لاتزاري.

قبل أن يسجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو الهدف الثاني للنسور بالدقيقة 67 بعد تمريرة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.