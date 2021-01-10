كأس الاتحاد – تشيلسي وسيتي يعبران باكتساح.. ومفاجأة مدوية لـ ليدز يونايتد

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه بيرمنجهام سيتي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الاتحاد.

البرتغالي بيرناردو سيلفا سجل أول هدفين في الدقيقتين 8 و15، قبل أن يضيف فيل فودين هدف سيتي الثالث في الدقيقة 33.

ليكون شوطا واحدا كافيا لكتيبة بيب جوارديولا للإطاحة بفريق القسم الثاني.

ليحقق مانشستر سيتي الفوز في مباراته السابعة على التوالي في ملعبه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أفضل سلسلة له على أرضه منذ 1946 عندما حقق 14 فوزا متتاليا.

كما تأهل تشيلسي بنجاح إلى الدور التالي باكتساحه فريق موريكامب برباعية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجّل أهداف تشيلسي في شباك فريق القسم الرابع كل من: ميسون ماونت، وتيمو فيرنر، وكالوم هودسون أودوي، وكاي هافيرتس، في الدقائق 18، و44، و49، و85.

Scoring in the third round for the third year running. What a finish 🔥#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/7Aalm3WyG8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2021

لينهي الألماني فيرنر صيام تهديفي دام 827 دقيقة منذ هدفه في شباك شيفيلد يونايتد بشهر نوفمبر الماضي.

وشهد الدور الثالث مفاجأة كبيرة، بانتصار كرولي تاون فريق القسم الرابع، على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.

سجّل نيكولاس تسارولا، وأشلي ناديسان، وجوردان تونيكليف أهداف الفريق المغمور في شباك كتيبة مارسيلو بييلسا.

A historic @crawleytown performance saw them claim victory against top-flight Leeds United! Fourth round bound after their 3-0 win. pic.twitter.com/hDwYpOV8g3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2021

لتكون هذه المرة الثانية في تاريخ كأس الاتحاد التي يخسر فيها فريق قسم أول أمام فريق قسم رابع بفارق 3 أهداف أو أكثر.