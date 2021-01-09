خبر في الجول - أحمد صالح يقترب من جهاز سموحة بعد اعتذار أبو جريشة

علم FilGoal.com أن أحمد صالح، لاعب الزمالك والاتحاد السابق، اقترب من الانضمام للجهاز الفني لسموحة.

وتحدث أحمد سامي، مدرب سموحة، مع صالح ليتولى الأخير منصب المدرب العام وهو ما رحب به الظهير الأيمن السابق.

وسيجتمع صالح يوم الأحد بمجلس إدارة سموحة قبل أن ينضم للجهاز في تدريب الفريق.

واعتذر محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، عن عدم قبول المنصب.

بينما انضم هاني العجيزي، لاعب سموحة والأهلي والزمالك السابق، للجهاز الفني لفريق الموج الأزرق بعد رحيل أحمد حمودي وخميس جعفر.

ولعب صالح (43 عاما) في بلدية المحلة والزمالك والاتحاد والترسانة واعتزل في 2010.

وعمل مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب شباب مصر ونادي النجوم وقاد فريق العلمين.

وتوج صالح بدوري أبطال إفريقيا 2002 وكأس الكؤوس الإفريقية 2000 وكأس السوبر الإفريقي 2003 مع الزمالك إضافة للقب الدوري 3 مرات.