فينالدوم: نريد التتويج بكأس إنجلترا لنضيفه لألقابنا العديدة

يريد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول إضافة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إلى قائمة الألقاب التي حققها مع الحمر.

ليفربول حقق ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قلنا في بداية الموسم أننا نريد أن ننافس على جميع الألقاب".

وأضاف "من الصعب أن تبدأ جميع المباريات بأفضل تشكيل ممكن، لأننا نخوض عدد كبير من المباريات في مختلف المسابقات، ولذلك نحتاج للتدوير في التشكيل".

وتأهل ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 4-1 على أستون فيلا الذي لعب بفريق من الشباب بسبب إصابة معظم لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

وتابع "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة أمام أستون فيلا، وأتمنى أن نظهر بمستوى جيد أيضًا في الدور القادم، لأننا نريد أن نفوز بلقب هذه البطولة".

وأردف الدولي الهولندي "لقد حققنا ألقابا عديدة في السنوات الأخيرة، ولكن لم يسبق لنا الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".