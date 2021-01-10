سولشاير: نمر بموقف صعب قبل مواجهة ليفربول

يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه يمر بموقف صعب قبل مباراته المرتقبة ضد ليفربول الأسبوع المقبل.

سيلعب يونايتد مباراته المؤجلة منذ الجولة الأولى للدوري الإنجليزي ضد بيرنلي يوم الثلاثاء، قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في قمة الجولة المقبلة يوم الأحد.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد خضنا مباراة صعبة منتصف الأسبوع الماضي وتنتظرنا مباراة قوية أخرى منتصف الأسبوع الحالي، قبل مواجهة ليفربول".

وأضاف "نحن الفريق الوحيد الذي يمر بموقف كهذا. كل الفرق اختارت أفضل تشكيل لديها في مباراة الكأس لأنهم لن يلعبوا مجددا قبل أسبوع".

المدرب النرويجي أجرى 9 تغييرات في التشكيل الأساسي لمباراة واتفورد في كأس إنجلترا يوم السبت، وذلك لإراحة أكبر عدد من اللاعبين قبل مواجهتي بيرنلي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأكمل "نحن لا نملك هذه الرفاهية، لذلك كان من البديهي أن نجري تغييرات في التشكيل الأساسي".

وانتصر يونايتد بهدف وعبر إلى الدور الرابع من المسابقة.

وتابع "سنكون مستعدين. بعض ممن لعبوا ضد واتفورد سيشاركون أمام بيرنلي أيضًا، بالإضافة لبعض ممن حصلوا على راحة".

وواصل "الجهاز الفني يقوم بعمل رائع. اللاعبون يعتنون بأنفسهم بشكل جيد، ولا يجب أن ننسى أن العالم بأسره يعيش ظروف صعبة الآن، لذلك فالتعافي من آثار المباراة والاستعداد للمباراة التالية هو الشيء الأهم في الوقت الحالي".

وعن لقاء واتفورد "لقد تأهلنا إلى الدور الرابع، وهذا أهم شيء. بدايتنا كانت جيدة للغاية، وصراحة لم أتوقع ذلك، لأن هؤلاء اللاعبين لم يشاركوا لفترة طويلة ولم يتواجدوا سويًا في الملعب كثيرًا. لقد خلقنا بعض الفرص وسجلنا هدفًا مبكرًا".

وأتم "ربما تراجع أداؤنا نسبيًا بعد 20-25 دقيقة، وتعرضنا لعدد من الهجمات المرتدة. فقدنا الكرة بسهولة أكثر من مرة، وفي ظل وجود أندري جراي وإسماعيلا سار، من الطبيعي أن تشعر بالخطر".

هدف مانشستر يونايتد جاء عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 5، بعدما حول ركنية أليكس تيليس برأسه في مرمى دانيال باكمان.