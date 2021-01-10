الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان

الأحد، 10 يناير 2021 - 10:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك انفراجة في ملف احتراف مهاجم الفريق مصطفى محمد، وانتقاله لصفوف سانت إيتيان الفرنسي.

وصرح سالم عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأحد "خلال ساعات سيحسم مصير مصطفى محمد، أعتقد أن كل الطرق تؤدي إلى احترافه، يتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة لانتقاله إلى سانت إيتيان".

ويتمسك الزمالك بلاعبه مصطفى (23 عاما) لكن يبدو أن رغبة الأخير جعلته قاب قوسين أو أدنى من الدوري الفرنسي.

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وصرح سالم في وقت سابق أن الزمالك لن يتخلى عن نجمه بأقل من 5 ملايين دولار، فيما علم FilGoal.com أن سانت ايتيان عرض 4 ملايين دولار لانتداب اللاعب إضافة إلى مليون ونصف مليون يورو كإضافات.

وانتقل عصام سالم للحديث عن اللاعب التونسي فرجاني ساسي، مضيفا "لقد وصل ساسي مطار القاهرة مساء الجمعة، ومدير العلاقات العامة بالنادي استشعر منه روحا جديدة، وبدأ الحديث هو وكيله بلهجة مختلفة بعد ضياع فرصه في مونديال الأندية بتعاقد نادي الدحيل القطري مع الإيراني علي كريم، فالأداء الجيد والنتائج المميزة في الفترة الأخيرة، سيقوي موقفنا في التفاوض مع فرجاني ساسي".

في سياق متصل، أشار المتحدث الرسمي لنادي الزمالك "لا يوجد تفاوض رسمي مع المقاولون العرب لضم لاعبه محمد مجلي، بالتأكيد في فترة انتقالات يناير سيكون هناك تحرك لسد الثغرات وتدعيم بعض مراكز الفريق استعدادا لمشواره في دوري الأبطال والمنافسة القوية على لقب الدوري الغائب عنا منذ 2015 وتعويض أيضا فقدان المنافسة على 4 بطولات في نوفمبر الماضي بعد خسارة دوري الأبطال وكأس مصر".

كما تطرق سالم للحديث عن الفوز على طلائع الجيش بثلاثية في بطولة الدوري، قائلًا "الأداء والنتيجة كانا رائعين، الفوز بمثابة بمثابة رد اعتبار بعد الخروج أمام نفس الفريق في قبل نهائي الكأس، ومؤشر إلى أن الزمالك يمضي بخطى ثابتة في الدوري".

وتابع "هناك انضباط والتزام وعدالة من باتشيكو الذي ينحاز للمنضبط والملتزم.. لقد غاب عن الزمالك نجمان كبيران من الممكن أن يؤثرا على أي فريق، لكن باقي اللاعبين على قدر المسؤولية ويؤدون بروح عالية".

وكشف "إمام عاشور أوفى بالوعد، لقد تنبأ له أشرف قاسم وإداري الفريق بأنه سيسجل هدفا من تسديدة صاروخية، إمام يسير بخطى ثابتة بجوار طارق حامد ومحمد أشرف "روقا" ومباراة بعد أخرى يقنع جماهير الزمالك، مواصفات لاعب ممتاز من قوة ومهارة والتزام".

وأتم تصريحاته "نوجه الشكر لأيمن يونس على دوره الكبير في الفترة الماضية، وتقديرا له تم اختياره مستشارا لمجلس الإدارة لحرصنا على الاستفادة من خبراته في التفاوض مع اللاعبين".

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