مرموش: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع سانت باولي

يتمنى المصري عمر مرموش مهاجم سانت باولي الألماني تسجيل المزيد من الأهداف مع فريقه الجديد، بعدما افتتح سجله التهديفي.

مرموش سجّل هدف سانت باولي في التعادل مع هولستين كيلبالجولة 15 من دوري الدرجة الثانية الألماني,

وقال مارموش في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فخور بتسجيل أول أهدافي مع سانت باولي".

وأضاف "أتمنى تسجيل المزيد".

من جهته، أشاد تيمو شولتس المدير الفني لـ سانت باولي، بلاعبه المصري عمر مرموش بعد ظهوره الأول مع الفريق.

صرّح شولتس بعد اللقاء: "عمر ساعدنا كثيرا اليوم، لا يمكنني قول الكثير عنه".

وأضاف عبر الموقف الرسمي لـ سانت باولي: "مرموش لاعب متميز للغاية ويمتلك قدرة رائعة على المراوغة وإنهاء الهجمات، كنت أتمنى لو كافأ نفسه بتسجيل هدف ثانٍ".

كما أشاد دانييل بوبالا مدافع سانت باولي بزميله الجديد مرموش، معلقا أيضا على الفرصة الخطيرة التي أضاعها المهاجم المصري بعد هدفه.

وقال بوبالا: "استفدنا اليوم من الصفقات الجديدة، مرموش إضافة لنا بمميزاته، كان جيدا بالكرة وشرسا في مراوغاته وسجل هدفا رائعا".

وأتم: "لكن من المزعج بعض الشيء أنه لم يسجل الهدف الثاني".

وسجل عمر مرموش الهدف الأول في الدقيقة الـ52 بعد تمريرة من كوفي كيرييه، قابلها بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

وكاد مرموش يسجل الثاني في الدقيقة الـ57 من انفراد، وسدد الكرة لكن الحارس تألق وتصدى لها بشكل صعب.

الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة الـ62 عن طريق جوشوا ميز.

وفي الدقيقة الـ79 غادر عمر مرموش، وشارك لاعب الوسط ماكسيميليات ديتجين بدلا منه لمزيد من التأمين الدفاعي.

التعادل رفع رصيد سانت باولي للنقطة العاشرة في المركز الـ17 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد هولستين كيل للنقطة الـ29 في المركز الثاني خلف هامبورج.

ويقضي مرموش هذا الموسم معارا لنادي سانت بولي منذ بداية العام الجديد، وقادما من فريق فولفسبورج.

المصري صاحب الـ21 عاما سجل الهدف الأول بقميص فريقه الجديد في ظهوره الأول.