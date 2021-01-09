في ظهوره الأول مع سانت باولي.. عمر مرموش يسجل بشكل رائع ويقود فريقه للتعادل

تواجد لأول مرة مع الفريق، فسجل عمر مرموش وأقنع، وقاد فريقه للتعادل مع هولستين كيل وصيف الترتيب.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي

تعادل سانت باولي مع هولستين كيل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

سجل عمر مرموش الهدف الأول في الدقيقة الـ52 بعد تمريرة من كوفي كيرييه، قابلها بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

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يالها من تسديدة 🔥



عمر مرموش يبدأ مشواره مع فريق سانت بولي بهدف رائع 🇪🇬⚽✨pic.twitter.com/uooHAIEhUi — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 9, 2021

وكاد مرموش يسجل الثاني في الدقيقة الـ57 من انفراد، وسدد الكرة لكن الحارس تألق وتصدى لها بشكل صعب.

الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة الـ62 عن طريق جوشوا ميز.

وفي الدقيقة الـ79 غادر عمر مرموش، وشارك لاعب الوسط ماكسيميليات ديتجين بدلا منه لمزيد من التأمين الدفاعي.

التعادل رفع رصيد سانت باولي للنقطة العاشرة في المركز الـ17 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد هولستين كيل للنقطة الـ29 في المركز الثاني خلف هامبورج.

ويقضي مرموش هذا الموسم معارا لنادي سانت بولي منذ بداية العام الجديد، وقادما من فريق فولفسبورج.

المصري صاحب الـ21 عاما سجل الهدف الأول بقميص فريقه الجديد في ظهوره الأول.