لامبارد: قبل شهر كانت الحياة وردية في تشيلسي.. الآن كل شيء سلبي

الأحد، 10 يناير 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يتفهم جيدا الضغط الواقع عليه ومطالبته بالفوز دائما، مشيرا إلى أنه لا يفكر في مستقبله مع الفريق بل في القيام بعمله على أكمل وجه.

وفاز تشيلسي مرة وحيدة في آخر 6 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر 4 مرات، مما جعله يتراجع للمركز التاسع في ترتيب البطولة.

وصرح نجم تشيلسي السابق في تصريحات صحفية "لا أتحكم في كل شيء وبالتأكيد لا أريد الاعتماد على الماضي (يقصد تاريخه مع الفريق كلاعب)".

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وواصل "منذ شهر كل شيء كان ورديا، الآن كل شيء، وبسرعة، بات سلبيا. علي التفكير بشكل إيجابي وألا أضيع وقتي في أمور لا أتحكم بها".

واستمر "أتفهم كرة القدم ومتطلباتها، ولا أعتقد أنني أستحق الرحيل".

وكتبت تقارير أن لامبارد (42 عاما) قد يفقد وظيفته بسبب التراجع الحاد في نتائج فريق بلوز.

ويخوض لامبارد موسمه الثاني كمدرب لتشيلسي.

ويستضيف تشيلسي فريق موركامب اليوم الأحد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

لامبارد تشيلسي
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