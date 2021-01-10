مواعيد مباريات الأحد 10 يناير 2021.. وردة ضد فريقه السابق وقمة إيطالية وكأس الاتحاد الإنجليزي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، الموافق 10 يناير والقنوات الناقلة لها.

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الدوري الإيطالي

تبدأ المباريات بصدام قوي بين روما وإنتر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتُنقل المباراة عبر beIN Sports 1

وفي الرابعة سيلعب أودينيزي ضد نابولي في تمام الرابعة عصرا وتُنقل المباراة عبر beIN Sports 1

وفي نفس التوقيت يلعب بارما ضد لاتسيو وتُنقل عبر beIN Sports 8

وتختتم مباريات الدوري الإيطالي بمواجهة يوفنتوس وساسولو في تمام العاشرة إلا الربع مساءً وتُنقل عبر beIN Sports 1

الدوري الإسباني

يلعب ليفانتي ضد إيبار في تمام الثالثة عصرا، وقادش ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الخامسة والربع وتُختم المباريات بمواجهة بلد الوليد لفالنسيا في تمام العاشرة مساءً.

مُباريات تُنقل جميعا عبر beIN Sports 3

كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب مانشستر سيتي ضد برمنجهام سيتي في تمام الثالثة والنصف عصرا وتنقل عبر beIN sports 2

وفي نفس التوقيت يلعب تشيلسي ضد موركامب وتنقل عبر beIN Sports 5

ويواجه توتنام نظيره مارين في تمام السابعة مساءً وتنقل عبر beIN Sports 1

الدوري اليوناني

يلعب محترفنا عمرو وردة ضد فريقه السابق، حين يواجه باوك فريق فولوس في تمام الثالثة عصرا

وعاد وردة لباوك بعد فترة مع فولوس.

الدوري الهولندي

يلعب أياكس ضد أيندهوفين في قمة مباريات الأسبوع 15 في تمام السادسة إلا الربع مساءً.