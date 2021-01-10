القائد مكتوميناي يقود مانشستر يونايتد للفوز على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليلة لن تنسى عاشها سكوت مكتوميناي، حيث ارتدى شارة القيادة وسجل هدفا انتصر به مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على واتفورد بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي ليتأهل لدور الـ16.

هدف مانشستر يونايتد جاء عن طريق مكتوميناي في الدقيقة 5، بعدما حول ركنية أليكس تيليس برأسه في مرمى دانيال باكمان.

ودفع أولي جونار سولشاير بالفريق البديل لمانشستر يونايتد ولم يدفع بأي لاعب من التشكيل الأساسي.

وتُقام قرعة دور الـ16 يوم 11 يناير المقبل على أن تُلعب المباريات بين الفرق المتأهلة يوم 23 من الشهر ذاته.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ13 في تاريخه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فريق بيرنلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة ويحتاج للتعادل أو الفوز في المباراة المقبلة للانفراد بصدارة الدوري من ليفربول الذي لديه 33 نقطة من 17 مباراة.