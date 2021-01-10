ماكتوميناي: شارة القيادة؟ كانت لحظة سيريالية.. مانشستر يونايتد يمثل حياتي كلها

تحدث سكوت ماكتوميناي عن ارتداءه شارة قيادة مانشستر يونايتد في الفوز على واتفورد بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتفوق يونايتد بفضل هدف قائده الشاب الذي ارتدى الشارة لأول مرة.

وقال الأسكتلندي عبر شبكة بي تي سبورت عقب نهاية اللقاء: "عندما أخبرني المدير الفني أنني القائد كانت لحظة سريالية".

وأضاف "أنا هنا منذ بلغت الخامسة من عمري، لذلك 18 أو 19 عاما مرتبطا بالنادي وهذا شرف كبير، أحب هذا النادي لأنه يمثل حياتي كلها".

وأكمل عن المباراة: "بدأنا بشكل جيد وواصلنا حتى الدقيقة 30، استحوذنا على الكرة بشكل جيد وكان هناك مزيج جيد من اللعب".

وأردف "وبعد ذلك لم نسر على نفس النهج، في الشوط الثاني لم اعتقد أننا اقتربنا من مستوانا".

وأوضح "اللاعبون القادمون إلى الفريق لم يلعبوا لفترة طويلة، وطالب سولشاير أن نحافظ على أسلوبنا لكن بعد 30 دقيقة لم تسر الأمور على نفس النهج كانت هناك بعض العقول التي تشعر بالتعب، الفضل يعود إلى الأولاد".

سكوت البالغ 24 عاما شارك الموسم الجاري في 21 مباراة بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف.