لاعب أرسنال: هدفنا الفوز بكأس الاتحاد.. وأرتيتا أخبرنا بأننا سنسجل

يأمل إيميل سميث روو لاعب أرسنال في تحقيق فريقه للقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي.

وفاز أرسنال بهدفين دون رد على نيوكاسل ضمن مباريات الجولة 32 للبطولة الإنجليزي العريقة، بعدما افتتح سميث روو أهداف اللقاء في الدقيقة 109 من الوقت الإضافي.

وقال سميث روو لشبكة "beIN Sports" بعد اللقاء: :كانت مباراة صعبة، كنا نعرف ذلك. كنت أحاول مساعدة الفريق وسعيد جدا بالفوز".

وكاد سميث روو أن يُطرد في الدقيقة 95 قبل أن يقرر حكم الفيديو المساعد أن اللعبة لا تستحق سوى بطاقة صفراء.

وعن ذلك قال: "كنت خائفا من الطرد، ربما استقبلت العديد من البطاقات لكني لست سعيدا بذلك".

وعن الوصول لوقت إضافي دون تسجيل أهداف، قال: "المدرب (ميكيل أرتيتا) طلب منا أن نواصل الإيمان ونستمر في خلق الفرص مؤكدا على أننا سنسجل".

وأتم "نحلم بتحقيق اللقب وأن نحتفظ بالكأس. والآن نفكر في المباراة المقبلة".

ويلعب أرسنال ضد كريستال بالاس في الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز.