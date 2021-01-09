بمشاركة النني والعلامة الكاملة لأوباميانج.. أرسنال يفوز على نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 09 يناير 2021 - 22:28

كتب : محرر في الجول

بيير إيميرك أوباميانج ضد نيوكاسل

فاز أرسنال على نيوكاسل بهدفين دون رد في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي امتد لوقت إضافي.

وسجل هدفي أرسنال إيميل سميث رو وبيير إيميرك أوباميانج في الدقائق 109 و117 على الترتيب في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات.

وشارك محمد النني محترفنا بصفوف أرسنال في المباراة كاملة.

وصمد فريق المدرب ستيف بروس في وجه أرسنال حتى الدقيقة 109، لكن بعد الانفراجة جاءت بعد 3 دقائق من نزول ألكسندر لاكازيت بدلا من نيكولاس بيبي.

إذ صنع المهاجم الفرنسي الهدف الأول لفريقه بتمريرة رأسيه لسميث رو الذي سدد بقوة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.

وبعدها أضاف أوباميانج الهدف الثاني بعدما حول عرضية كيران تيرني الأرضية في الشباك.

ليكون أوباميانج قد سجل في كل المباريات التي شارك بها مع أرسنال في كأس الاتحاد. حيث سجل 6 أهداف في 4 مباريات.

وتُجرى قرعة دور الـ16 يوم 11 يناير المقبل على أن تلعب المباريات يوم 23 من الشهر ذاته.

أرسنال
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