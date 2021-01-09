خسارة جديدة في بوروسيا بارك.. بايرن يتذوق مرارة الهزيمة أمام جلادباخ لأول مرة منذ الجولة الثانية

السبت، 09 يناير 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

هدف يوناس هوفمان ضد بايرن ميونيخ لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ

نجح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الفوز بنتيجة 3-2 أمام ضيفه بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني مساء الجمعة، على ملعب بوروسيا بارك.

سجل أهداف بايرن الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وليون جرويتسكا، فيما سجل يوناس هوفمان هدفين وفلوريان نيوهاوز هدفا لصالح جلادباخ.

هذا الفوز جمد رصيد بايرن عند 33 نقطة في المركز الأول وقد يفقد الصدارة إن نجح ريد بول لايبزج في الفوز أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت، إذ يحتل لايبزج المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

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وارتفع رصيد جلادباخ إلى 24 نقطة في المركز السابع.

سيطر بايرن ميونيخ على الشوط منذ بدايته بل ووصل استحواذه في الدقيقة 76% بعد مرور 10 دقائق، لكن بعد ذلك أصبح أكثر فاعلية.

توقفت اللقاء لمراجعة لقطة يحتمل أنها ركلة جزاء، في الدقيقة 18، وذلك بعد لمسة يد على فلوريان نيوهاوز لاعب جلادباخ، وبعد احتجاجات عارمة للاعب قرر الحكم احتساب الركلة التي سجلها ليفاندوفسكي في الدقيقة 20.

استمر استحواذ بايرن ميوني خ على الكرة ولعب الثنائي ليروي ساني وليون جرويتسكا 1-2 ليسجل الأخير هدف فريقه الثاني.

ويبدو أنه لم يكن يوم نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ، إذ توالت الأخطاء منه خطأ بعد خطأ، ففي الدقيقة 33 أخطأ في إبعاد الكرة لتصل إلى رامي بنسبعيني لكن تسديدته كانت بعيدة عن المرمى.

وفي نهاية الدقيقة 35 أرسل لارس شتيندل تمريرة رائعة عبر دفاع بايرن ميونيخ، لتصل البينية إلى يوناس هوفمان الذي سجل أول أهداف جلادباخ في الدقيقة 36.

وأرسل ليروي ساني تسديدة قوية في الدقيقة 38 لكن الحارس يان سومر أبعدها.

ومجددا أرسل لارس شتيندل تمريرة في الدقيقة 45 بطريقة رائعة بين مدافعي بايرن ميونيخ ليتجه هوفمان منفردا ويسجل في شباك مانويل نوير لكن حكم الراية اعتبره متسللا. وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو تم احتساب الهدف.

مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 أخطأ زوله في تمريرة الكرة إلى يوناس هوفمان الذي يباد اللكرة مع بريل إمبولو، ويستعيدها يوناس، ليمررها إلى نيوهاوز الذي يسجل هدفا رائعة للغاية بتسديدة صاروخية على حافة منطقة الجزاء سكنت شباك نوير.

وكاد لارس شتيندل أن يسجل هدفا رابعا من مرتدة سريعة لجلادباخ في الدقيقة 57 لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

واقترب بايرن من التعادل في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية وصلت إلى ساني على حافة المنطقة الذي وضعها أمام توماس مولر الذي سدد بدوره لكنها مرت أعلى العارضة.

وأرسل كومان كرة عرضية إلى ليفاندوفسكي في الدقيقة 72 لكنها مرت أعلى العارضة. لتنتهي المباراة بانتصار جلادباخ.

بايرن ميونيخ خسر للمرة الأولى الموسم ده في الدوري منذ خسارته ضد هوفنهايم في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

وتعد تلك هي الخسارة الثانية على التوالي لبايرن ميونيخ على ملعب بوروسيا بارك معقل جلادباخ، بعد خسارته في الموسم الماضي، وفي آخر 5 مباريات على بوروسيا بارك، خسر بايرن 3 وفاز مرتين.

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