قذائف إمام عاشور تنصر الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية

أرسل إمام عاشور قذائف صاروخية؛ قادت الزمالك للانتصار الرابع في الدوري الممتاز في المباراة التي بدأت قبل 3 دقائق من موعدها المحدد.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الجيش بالسويس في الجولة السادسة للدوري المصري.

وسجل يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور "هدفين" ثلاثية الزمالك في الدقائق 17 و49 و72 على الترتيب.

الزمالك واصل تفوقه في المواجهات المباشرة ضد أي فريق يتولى عبد الحميد بسيوني، فحقق الانتصار التاسع له ضد نجمه السابق وسجل 18 هدفا ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 من 5 مباريات ليحتل المركز الثاني خلف الأهلي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة يقبع بها في المركز الأخير في ترتيب الدوري.

شوط مثير

كان الزمالك صاحب المبادرة خلال اللقاء. التهديد الأول كان من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 10 حين رواغ داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة أبعدها دفاع الجيش.

بعدها أرسل زيزو عرضية كاد أن يسجل منها أوباما لكنها مرت سريعة من أمامه لتخرج لضربة مرمى.

لكن أوباما عوّض في الفرصة التالية.

عرضية متقنة من حازم إمام من الجانب الأيمن حولها أوباما بنجاح في مرمى محمد بسام بعد رأسية قوية على يمين حارس طلائع الجيش.

رد طلائع الجيش جاء في الدقيقة 20، عرضية من الجانب الأيسر أبعدها محمد أبو جبل لتعود على حدود منطقة الجزاء لفرانك نجونجا الذي سددها بقوة ودون دقة بعيدا عن المرمى.

بعدها كاد إمام عاشور أن يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة قوية من منتصف الملعب تصدى لها القائم الأيسر عوضا عن بسام الذي وقف عاجزا عن التعامل مع الكرة.

ضغط الزمالك جعل عبد الحميد بسيوني يغير من خططه سريعا، فسحب أحمد عبد الرحمن زولا ودفع بـ أحمد علاء في الدقيقة 26.

وأرسل علي الفيل عرضية من الجانب الأيمن بقدمه اليسرى في الدقيقة 30 مرت بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

وفي الدقيقة 35 مرر شيكابالا كرة رائعة لحازم إمام الذي توغل من الجانب الأيمن وسدد بوجه قدمه الخارجي بقوة لكن بسام أمسك بالكرة.

أما أخطر فرص الجيش فكانت عن مهند لاشين في الدقيقة 39 حين مر من مدافعي الزمالك بعد تمريرة ثنائية مع أحمد سمير وسدد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس أبو جبل لكن تسديدته لم تعرف الطريق للمرمي.

وأصيب أبو جبل في الدقيقة 40 بعد التحام هوائي قوي مع عمرو جمال.

بعدها سدد أحمد سمير بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن أبو جبل حولها لضربة ركنية.

إصابات الزمالك استمرت، حيث غادر عمر السعيد ونزل أشرف بن شرقي بدلا منه.





















































































































































شوط إمام عاشور

بين شوطي المباراة أجرى بسيوني التغيير الثاني لفريقه فسحب محمد شاحتة ودفع بناصر منسي بحثا عن هدف التعادل.

لكن الإثارة تواصلت مع بداية الشوط الثاني وسريعا سجل إمام عاشور.

سدد عاشور كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بسام ليعوض لاعب الوسط تسديدته التي اصطدمت بالقائم في الشوط الأول ويسجل واحد من أفضل أهداف الزمالك في الموسم.

وفي الدقيقة 55 حصل أحمد فتوح على أول بطاقة صفراء في المباراة بعد عرقلته لعلي الفيل.

وأجرى طلائع الجيش رابع تغييراته بدخول إبراهيما كونيه بدلا من إسلام محارب.

وكاد زيزو ان يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة أرضية من بن شرقي في الدقيقة 63 لكن تسديدته ذهبت خارج المرمى.

وسحب بسيوني عمرو جمال ودفع بعمرو مرعي لتطوير الهجوم وبعدها قرر جايمي باتشيكو تغيير أحمد فتوح والدفع بعبد الله جمعة لتنشيط الجبهة اليسرى للزمالك.

ووسط محاولات طلائع الجيش في تسجيل هدف لتقليص الفارق؛ قضى إمام عاشور على آمال فريق عبد الحميد بسيوني.

بعد تمريرة رائعة من زيزو، سجل إمام عاشور هدفا بتسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار شباك بسام.

بعد الهدف الثالث، واصل الزمالك ضغطه للتسجيل الهدف الرابع لكن تسرع اللاعبين حال دون ذلك.

وكاد بن شرقي أن يسجل للزمالك لكنه لم يستغل عرضية عبد الله جمعة وسدد خارج الملعب.

وقبل نهاية المباراة سحب باتشيكو الثنائي: إمام عاشور ويوسف أوباما ودفع بإسلام جابر وأسامة فيصل.

ويلعب الزمالك ضد المصري يوم 12 يناير المقبل على ملعب برج العرب في الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز، بينما يلعب طلائع الجيش ضد وادي دجلة.

video:1