تشكيل مانشستر يونايتد - لينجارد وجرينوود في الهجوم أمام واتفورد بكأس الاتحاد

يرتدي سكوت ماكتوميناي شارة قيادة مانشستر يونايتد أمام واتفورد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر تغييرا شاملا في تشكيل الفريق الذي خسر من مانشستر سيتي في نصف نهائي كاس الرابطة الأسبوع الماضي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: أليكس تيلليس - إريك بايلي – أكسيل توانزيبي – براندون ويليامز

الوسط: خوان ماتا – فان دي بيك – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: ماسون جرينوود – دانييل جيمس - جيسي لينجارد

وعلى مقاعد البدلاء: دي خيا – نيمانيا ماتيتش – إيجالو – فريد – برونو فيرنانديز – أنتوني مارسيال – هاري ماجواير – وان بيساكا.