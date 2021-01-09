لاعب أسوان يعلق لـ في الجول على هدفه العكسي في لقاء المقاصة

علق هيثم الفيل لاعب أسوان على هدفه العكسي في شباك فريقه والذي منح مصر المقاصة انتصارا متأخرا اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الفيل في مرماه بالخطأ في الدقيقة 93 ليخسر أسوان للمباراة الرابعة تواليا في البطولة.

وقال الفيل لـFilGoal.com:"الكرة كانت قوية جدا إثر تسديدة هشام محمد، كانت ستسكن الشباك حتى لو لم ألمسها خاصة أن حارس المرمى كان على الأرض".

وواصل "حاولت إبعادها لكن حدث ما حدث".

وأضاف "لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني سوى أحمد كمال مدرب حراس المرمى، ساندني وشجعني".

وأتم "مجلس إدارة النادي تواصل معي أيضا وساندني. القادم أفضل بإذن الله".

ويحتل أسوان المركز 14 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط.

ويستضيف يوم الخميس فريق غزل المحلة.