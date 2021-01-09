إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

السبت، 09 يناير 2021 - 19:58

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن - سموحة

أعلن نادي الاتحاد اليوم السبت إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة في الفريق ونجم مصر والأهلي والزمالك السابق، بفيروس كورونا.

وكشف الفريق السكندري أيضا إصابة وليد بدر إداري الفريق بالفيروس.

وتعرضت عناصر كثيرة في كرة القدم المصرية للإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

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وسيخضع الثنائي لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور مباراة الفريق ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

✅ خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن إبراهيم...

Posted by Itthad Alex SC on Saturday, January 9, 2021

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.

ويقود الجهاز الفني الحالي، بقيادة حسام حسن، الفريق منذ نهاية الموسم الماضي بعدما خلف المدير الفني طلعت يوسف.

إبراهيم حسن الاتحاد
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