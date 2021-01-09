انتهت في الدوري - الزمالك (3) (0) طلائع الجيش

السبت، 09 يناير 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 72: جووول عاشور يواصل التألق ويسدد من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى، بعد تمريرة بالكعب من أحمد زيزو.

ق 69: أبو جبل يتألق ويبعد تسديدة ناصر منسي ببراعة لركنية.

ق 49: جووول عاشور يكرر ما فعله في الشوط الأول وتلك المرة تسكن الشباك دون أن يتحرك لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: تبديل اضطراري أول للزمالك، بنزول أشرف بنشرقي بدلا من عمر السعيد.

ق 35: بينية رائعة من شيكابالا لحازم إمام المنطلق على الجهة اليمنى الذي سدد مباشرة في يد بسام.

ق 26: تغيير أول لطلائع الجيش، بنزول أحمد علاء وخروج أحمد عبد الرحمن زولا.

ق 22: تسديدة صاروخية من إمام عاشور تصطدم بالقائم الأيسر لبسام الذي لم يتحرك لها.

ق 17: جووول أول للزمالك.. عرضية من حازم إمام إلى أوباما الذي يسكن الكرة برأسية في شباك محمد بسام.

بداية اللقاء

الزمالك طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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