الترجي: جاهزون للثأر أمام الزمالك

وصف مجدي ترواي المدرب المساعد في فريق الترجي مواجهة الزمالك بالثأرية لناديه بعدما ودع الموسم الماضي لدوري أبطال إفريقيا على يد الأخير.

وقال تراوي في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة تونس الرقمية:"وقعنا في أصعب مجموعة".

وأضاف "أمامنا مواجهة ثأرية ضد الزمالك، لابد أن نكون يومها في أفضل حالاتنا لنحقق نتيجة إيجابية ينتظرها الجميع".

في 2020 انتزع الزمالك كأس السوبر الإفريقي من الترجي في قطر، وبعد أيام قليلة أسقطه في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

لذلك يسعى فريق الدم والذهب للثأر من الفارس الأبيض، حين يلتقيا في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

ووقع الفريقان مع مولودية الجزائر وتينجيث السنغالي في المجموعة الرابعة.

ويستهل الزمالك مشواره باستضافة مولودية الجزائر بينما يلعب الترجي ضد ضيفه تينجيث.

ثم يتجه الزمالك للسنغال لمواجهة بطلها ويحل الترجي ضيفا على مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يلعب الزمالك في تونس ضد الترجي، وبعد أيام قليلة يستضيف الأخير في القاهرة.