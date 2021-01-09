بعد وقت إضافي.. إيفرتون يعبر عقبة روثيرهام يونايتد بصعوبة في كأس الاتحاد الإنجليزي

احتاج إيفرتون لـ120 دقيقة لعبور عقبة فريق روثيرهام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز إيفرتون بهدفين مقابل هدف على روثيرهام يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك ضمن الدور الـ64 للبطولة الإنجليزية، بعد لعب وقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي.

تقدم سينك توسون لإيفرتون في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل ماثيو أولوسوندي للضيوف في الدقيقة 56، ليأتي هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الدقيقة 93 من الشوط الإضافي الأول عن طريق عبد الله دوكوري.

وتقام قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 11 يناير المقبل، الذي سيلعب يوم 23 يناير.

وسبق لإيفرتون التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات من قبل.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من 16 مباراة.

بينما يحتل روثيرهام يونايتد المركز الـ23 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.