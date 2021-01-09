جوارديولا عن تحسن دفاع مانشستر سيتي: أصبحنا لا نرتكب أخطاء ساذجة

السبت، 09 يناير 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

جوارديولا

أرجع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تحسن مستوى دفاع فريقه إلى عدم ارتكاب اللاعبين للأخطاء خلال الفترة الماضية على عكس ما حدث بداية الموسم.

وقال جوارديولا: "باستثناء مباراة ليستر سيتي عندما كنا ساذجين للغاية في الدفاع وارتكبنا خلالها 3 ركلات جزاء، كان الدفاع جيد في باقي المواجهات والفرص التي هددت مرمانا كانت قليلة للغاية".

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برمنجهام سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "لا يمكننا إنكار أن رباعي الدفاع يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة ويساعد الفريق بشكل لا يصدق".

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وأكمل "الكل ملتزم ويشارك في تحقيق الانتصارات، ومن المهم أن نحافظ في معظم مباريات الفريق على عدم تلقينا الأهداف".

وأتم تصريحاته "لأننا نعلم جيدا جودة اللاعبين خاصة في خط الوسط، نحن قادرون على خلق الكثير من الفرص للتسجيل".

وحقق مانشستر سيتي 4 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، وأصبح يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين إذا حقق خلالهما الفوز سينافس مانشستر يونايتد وليفربول على صدارة الترتيب.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا
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