تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وبلباو لسوء الأحوال الجوية

السبت، 09 يناير 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

الحسر على لاعبي أتليتكو مدريد بعد الخسارة أمام كورنيلا في الكأس

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو لسوء الأحوال الجوية.

وكان مقررا أن يلتقي أتليتكو مدريد مع بلباو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني على ملعب واندا متروبوليتانو.

وكشفت الرابطة عن تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، على أن يتم تحديد الموعد الجديد لاحقا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وجاء التأجيل بعد التشاور مع الفريقين بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مدريد عاصمة إسبانيا، وتسببت في إغلاق مطار المدينة.

أتليتكو مدريد يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 15 مباراة فقط، وأقل من ريال مدريد صاحب الـ36 نقطة في المركز الثاني بمباراتين.

ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا على أرض الأخير مساء اليوم السبت في الجولة ذاتها.

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