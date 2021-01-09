فليك: جلادباخ استغل أخطائنا الـ3 بقوة.. حينما تشاهدنا ستعرف أين أخطأنا

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ إن فريقه بدأ مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ بشكل جيد لكنه ارتكب 3 أخطاء كانت كافية لخسارة المواجهة، مشيرا إلى أن الدفاع منوط بمجموعة اللاعبين وليس خط الدفاع فقط.

وصرح فليك حسبما نقلت شبكة "سكاي ألمانيا": "فريق جلادباخ كان فعالا للغاية واستغل بقوة أخطائنا الـ3".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة وحددنا شكل المباراة، بعد ذلك أخطائنا حددت نتيجة اللقاء".

وأكمل "لكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم، الطريقة التي بدأنا بها المواجهة كانت جيدة جدا، في نهاية المطاف الخسارة كانت بسببنا".

وتابع "حينما ترى طريقة لعبنا ستلاحظ أين تكمن مشاكلنا، علينا أن نتحسن وأن نحمي العمق إن خسرنا الكرة".

وأردف "استقبال الأهداف يضايقني دوما، في المباريات الأخيرة كانت هناك بعض المواقف التي أظهرت أننا كفريق لم نتكتل كما كنا نريد أن نفعل ذلك بطريقة طبيعية".

وأتم "الأمر منوط بعدم عودة الجميع للدفاع، في نهاية المطاف كل لاعب مسؤول عن العمل الدفاعي، مثل مشاركة المدافعين في الهجوم".

وخسر بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2 أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني يوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

وتعد تلك هي الخسارة الثانية على التوالي لبايرن ميونيخ على ملعب بوروسيا بارك معقل جلادباخ، بعد خسارته في الموسم الماضي، وفي آخر 5 مباريات على بوروسيا بارك، خسر بايرن 3 وفاز مرتين.