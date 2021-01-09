مدرب شباب أستون فيلا: لم أعلم عن مواجهة ليفربول سوى الخميس.. وتبديلات كلوب تظهر ما فعلناه

قال مارك ديلايني مدرب أستون فيلا تحت 23 عاما إنه لم يعلم بخوض فريقه للمواجهة بدلا من الفريق الأول سوى يوم أمس، موضحا على أن تبديلات يورجن كلوب في الشوط الثاني تظهر أنه فريق يستحق الثناء.

وصرح ديلايني عقب المباراة للتلفزيون البريطاني قائلا: "لم أكن متحمسا بهذه الطريقة من قبل".

وواصل "أشعر بشغف كبير تاجه نادينا، لعبت هنا ودربت هنا لفترة طويلة، كل شيء في مكانه الصحيح".

وتابع "لدينا بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون في النادي ويعرفون ما يفعله الجميع".

وأردف "دين سميث تحدث معي كثيرا وكانت له العديد من التدخلات، الأمر ذاته مع جون تيري وريتشارد أوكيلي، جميعهم دعمونا بقوة".

وأكمل "كانوا يعرفون التحدي الذي كنا بصدده، المدرب تحدث بطريقة جيدة مع اللاعبين قبل المباراة وتمنى لهم الحظ والاستمتاع بالمواجهة".

واسترسل "أشعر بفخر كبير بهم وأعتقد ان دين سميث سيكون كذلك".

وتابع "يوم الخميس كنت أستعد لكي أدرب الفريق بشكل طبيعي، فريق تحت 23 عاما، والمدرب اتصل بي وقال إنني قد أقود الفريق ضد ليفربول بسبب الوضع الحالي في مركز التدريبات".

وأضاف "كلمة جنون ستكون وصف دقيق للموقف".

واستكمل "بعد المباراة ذهبت لمصافحة يورجن كلوب بعدما علمت في أعماقي أنه يعرف أننا فريق يستحق الثناء".

وأتم "مثلما قلت، أِرك تياجو والبدلاء في الشوط الثاني، هذا ثناء حقيقي على ما فلعناه، أظهر لنا الكثير من الاحترام بفعل ذلك، لكنني لست قلقا حول ما يفكر به يورجن كلوب".

أستون فيلا اضطر لخوض اللقاء بفريقه الشاب نظرا لأن الفريق الأول به تفشي لوباء كوفيد 19، واضطراره للدخول في العزل بما في ذلك مدرب الفريق الأول دين سميث.

وشارك 4 لاعبين من فريق تحت 18 عاما في تشكيل أستون فيلا الذي بدأ اللقاء والبقية كانوا من فريق تحت 23 عاما.

وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 ضد أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1. (طالع تقرير المباراة)

وتجرى قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد بعد نهاية الثالث يوم 11 يناير المقبل، على أن يقام الدور الجديد بداية من يوم 23 يناير.