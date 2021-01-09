كلوب: لم نظر فاعلية كفاية في الشوط الأول.. وصاحب هدف فيلا قد يكون فاردي الصغير

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لم يُظهر ما يكفي من فاعلية في الشوط الأول ضد أستون فيلا، لكن الشوط الثاني كان كما أراد، وشبه لوي باري مهاجم فيلا بجايمي فاردي الصغير.

وصرح كلوب عبر شاشة التلفزيون البريطاني قائلا: "كان لدينا عدد كبير من اللاعبين على الجانب الخطأ من الكرة، لم يكن هناك عدد كاف ممن يستقبلون التمريرات".

وواصل "كانت لدينا مواقف وعرضيات وفرص وسددنا على المرمى وفي الشوط الثاني غيرنا ذلك".

وأكمل "البداية لم تكن جيدة لكن الشوط الثاني كان بالضبط كما أردنا أن يبدو عليه".

وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 ضد أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1. (طالع تقرير المباراة)

وتحدث كلوب عبر شاشة "بي إن سبورتس" عن المواجهة قائلا: "كانوا يدافعون وسجلوا هدفا من هجمة مرتدة، ربما كان اللاعب الذي سجل هذا الهدف نسخة صغيرة من جايمي فاردي".

وتابع "في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وسجلنا أهدافا".

وأردف "لست من نوعية المدربين الذين يتأثرون بالأجواء، أحافظ على هدوئي وأثق في لاعبي بالتأكيد، الأهم أنه يمكنك حل مشاكل كرة القدم بكرة القدم، وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني".

وأكمل "إن وجد اللاعبون المساحات، فسيفعلون ما يجب عليهم".

وأتم "ربما لم تظهر الفاعلية في الشوط الأول لكنها ظهرت في الشوط الثاني، سجلنا أهدافا جميلة وحاولنا أن نزيرد التمريرات والأهداف بعد ذلك كان من السهل علينا أن ندافع".

وتجرى قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد بعد نهاية الثالث يوم 11 يناير المقبل، على أن يقام الدور الجديد بداية من يوم 23 يناير.