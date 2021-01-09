الزمالك: الفريق بمن حضر.. وعروض الاحتراف وهمية

شدد عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك، على قدرة فريقه لتجاوز أي غيابات بين صفوف اللاعبين.

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "فرجاني ساسي وصل القاهرة عصر الجمعة، لكنه بالطبع لن يتواجد أمام طلائع الجيش لغيابه مؤخرا عن التدريبات".

وتابع: "كما يغيب حميد أحداد لإصابة خفيفة، فيما يعود محمد أوناجم وأسامة فيصل".

وواصل: "الزمالك أثبت أنه بمن حضر في المباريات الماضية، فقط المركزين والملتزمين هم من سيشاركون، وباتشيكو أثبت أنه عادل للغاية في تلك النقطة".

وكشف سالم: "اكتشفنا أن العروض التي وصلت للاعبينا معظمها وهمية، غرضها ضرب استقرار الزمالك".

وتابع: "هذا باستثناء العرض الأوروبي لـ مصطفى محمد بالطبع".

وعلّق سالم على نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا: "القرعة صعبة لأن الزمالك وصيف النسخة السابقة، وهذا يعني مسؤولية أكبر على الفريق من أجل حصد لقب هذا العام".

"هذه هي المجموعة الوحيدة التي تضم 3 فرق عربية، وهذا يعني منافسة شرسة على التأهل، بالإضافة إلى الفريق السنغالي الذي سيكون الحصان الأسود بعد إقصاء الرجاء".

"الترجي يريد رد اعتباره بعد أن كان الزمالك عقدته في 2020 وتغلب عليه في السوبر الإفريقي وفي ربع نهائي دوري الأبطال".

"ترتيب المباريات قد يكون لصالح الزمالك لأننا نلعب أول وآخر مباراة على ملعبنا".