الطريق نحو السادسة – مجموعة قوية لـ الزمالك.. بداية عربية ونهاية ضد مقصي الرجاء

الجمعة، 08 يناير 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة القوية.

ويواجه الزمالك كلا من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي الذي أقصى الرجاء المغربي من دور الـ32.

وأقيمت القرعة اليوم الجمعة في أحد فنادق القاهرة.

ويرغب الزمالك في التتويج باللقب القاري السادس في تاريخه الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 2002.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق مواعيد جولات دور المجموعات والتي جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: 12-13 فبراير - الزمالك ضد مولودية الجزائر / الترجي ضد تينجيث

الجولة الثانية: 23 فبراير - تينجيث ضد الزمالك / مولودية الجزائر ضد الترجي

الجولة الثالثة: 5-6 مارس - الترجي ضد الزمالك / تينجيث ضد مولودية الجزائر

الجولة الرابعة: 16 مارس - الزمالك ضد الترجي / مولودية الجزائر ضد تينجيث

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل - مولودية الجزائر ضد الزمالك / تينجيث ضد الترجي

الجولة السادسة: 9-10 إبريل - الزمالك ضد تينجيث / الترجي ضد مولودية الجزائر

في إفريقيا الزمالك
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