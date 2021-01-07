سموحة يعين محمد صلاح أبو جريشة والعجيزي في جهازه الفني

الخميس، 07 يناير 2021 - 17:40

كتب : هاني العوضي

محمد صلاح أبو جريشة

أجرى نادي سموحة تعديلين في الجهاز الفني المعاون لـ أحمد سامي المدير الفني للفريق.

ورحل أحمد حمودة المدرب العام، وخميس جعفر المدرب، عن منصبيهما في الجهاز الفني لـ سامي.

ويعوضهما: محمد صلاح أبو جريشة كمدرب عام، وهاني العجيزي كمدرب.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – ضم بواليا لأول مرة.. وعودة الشناوي ضد سيراميكا كليوباترا المصري لـ في الجول: مشاركة رفعت أمام الاتحاد بعد سلبية المسحة الجديدة مونديال اليد - مدرب الدنمارك يؤكد مشاركة هانسن رغم شكوك الاعتذار بلدية المحلة لـ في الجول: إصابة 12 من لاعبينا بفيروس كورونا.. وتأجيل مواجهة كفر الشيخ

أبو جريشة (50 عاما) سبق له تولي مهمة المدرب العام لـ سموحة قبل عدة سنوات، كما سبق له العمل في الجهاز الفني لناديه الأم: الإسماعيلي.

فيما ارتدى العجيزي (35 عاما) قميص سموحة لستة مواسم خلال مسيرته الكروية، كما تولى التدريب في قطاع ناشئيه لاحقا.

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

سموحة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يتمم تعاقده مع جناح أتالانتا الشاب 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: ما يعيشه كوكب الأرض سيحرمنا على الأرجح من صفقات يناير 25 دقيقة | أوروبا
سموحة يعين محمد صلاح أبو جريشة والعجيزي في جهازه الفني 55 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – ضم بواليا لأول مرة.. وعودة الشناوي ضد سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة ليفربول.. تفشي فيروس كورونا في صفوف أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
تأجيل مباراة ساوثامبتون ضد شروزبري بسبب كورونا ساعة | أوروبا
مدافع سيتي يعترف بعدم رؤية كرة هدفه في يونايتد قبل هز الشباك ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري لـ في الجول: مشاركة رفعت أمام الاتحاد بعد سلبية المسحة الجديدة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك