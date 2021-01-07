سموحة يعين محمد صلاح أبو جريشة والعجيزي في جهازه الفني

أجرى نادي سموحة تعديلين في الجهاز الفني المعاون لـ أحمد سامي المدير الفني للفريق.

ورحل أحمد حمودة المدرب العام، وخميس جعفر المدرب، عن منصبيهما في الجهاز الفني لـ سامي.

ويعوضهما: محمد صلاح أبو جريشة كمدرب عام، وهاني العجيزي كمدرب.

أبو جريشة (50 عاما) سبق له تولي مهمة المدرب العام لـ سموحة قبل عدة سنوات، كما سبق له العمل في الجهاز الفني لناديه الأم: الإسماعيلي.

فيما ارتدى العجيزي (35 عاما) قميص سموحة لستة مواسم خلال مسيرته الكروية، كما تولى التدريب في قطاع ناشئيه لاحقا.

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.