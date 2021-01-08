شريف: ليس لدي مشكلة في المشاركة بأي مركز.. ولا يمكن أن يتعثر الأهلي مباراتين متتاليتين

الجمعة، 08 يناير 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

محمد شريف مع الأهلي أمام وادي دجلة

شدد محمد شريف لاعب الأهلي على قوة كل المنافسين في الدوري المصري.

الأهلي تغلّب بصعوبة على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد مساء الجمعة.

وقال شريف بعد اللقاء: "لعبنا المباراة خارج ملعبنا أمام فريق سيراميكا كليوباترا الصعب".

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وأضاف عبر قناة الأهلي: "كنا في حاجة إلى الانتصار بعد التعادل مع وادي دجلة، لا يمكن أن يتعثر الأهلي مباراتين متتاليتين".

وواصل: "لا توجد مباراة سهلة في الدوري، عندما نواجه فريقا كبيرا مثلما نواجه فريقا صغيرا، لأن كل من يواجه الأهلي (بيموّت) نفسه في الملعب".

وأتم: "في المباراتين الماضيتين شاركت كجناح، واليوم عند دخولي شاركت كمهاجم صريح، ليس لدي أي مشكلة في أي مركز، أنا تحت أمر الجهاز الفني".

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ13 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز الثامن.

سجل البديلان محمود عبد المنعم "كهربا"، ووليد سليمان هدفا الأهلي في الشوط الثاني من اللقاء.

محمد شريف الأهلي في الدوري الدوري المصري
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