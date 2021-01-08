بثنائية متأخرة.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا "العنيد" ويعتلي الصدارة

باللون الرمادي لأول مرة، لعب الأهلي وعاد للانتصارات بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين.

فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ13 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز الثامن.

سجل البديلان محمود عبد المنعم "كهربا"، ووليد سليمان هدفا الأهلي في الشوط الثاني من اللقاء.

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#الأهلي يتخطى #سيراميكا_كليوباترا بثنائية نظيفة ⚽️

أحرز ثنائية الأهلى محمود كهربا فى الدقيقة ٧٩ ووليد سليمان فى الدقيقة ٩٦#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JhDiCjtfI5 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 8, 2021

التشكيل

بيتسو موسيماني بدأ اللقاء بـ ثلاثي في وسط ملعب الأهلي، هم أكرم توفيق، وأليو ديانج، وحمدي فتحي.

في المقابل قاد شادي حسين وشريف دابو هجوم سيراميكا كليوباترا.

والتر بواليا أساسي في أول ظهور له مع الأهلي وعودة حسين الشحات في مواجهة سيراميكا 🔴 pic.twitter.com/eDRRnjxKd8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 8, 2021

المباراة شهدت ارتداء لاعبي الأهلي للقميص الثالث "الرمادي" لأول مرة.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان متكافئا في الفرص بين الفريقين، وكلاهما شكل الخطورة.

سيراميكا كليوباترا وصل للمرمى في الدقيقة الرابعة بعد انطلاقة من كوامي بونسو ثم عرضية، مهدها شادي حسين إلى شريف دابو، لكن دابو سدد فوق المرمى.

وبعد ربع ساعة، كانت الفرصة الأولى للأهلي في الدقيقة الـ15 بعد بينية رائعة إلى طاهر محمد طاهر الذي سدد لكن تدخل الدفاع وحولها إلى ركنية.

الأهلي استمر في الضغط بالدقيقة الـ20 من عرضية من علي معلول، مُهدت بالرأس إلى بدر بانون الذي سدد، لكن عامر عامر تصدى لها بثبات.

حسين الشحات تبادل الكرة بشكل رائع مع علي معلول في الدقيقة الـ29 انتهت بعرضية من التونسي، وأنقذها الدفاع قبل متابعة والتر بواليا من داخل الست ياردات.

سيراميكا كليوباترا عاد للمشهد الهجومي في الدقيقة الـ31 بتصويبة من محمد توني، لكن الشناوي تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة الـ34 وصلت كرة ساقطة إلى والتر بواليا، والوافد الجديد مهدا إلى أليو ديانج الذي سدد وتصدى لها عامر عامر على مرتين.

مرة أخرى وصل سيراميكا كليوباترا إلى مرمى الأهلي في الدقيقة الـ43 بعد كرة طويلة، خرج محمد الشناوي وأبعدها بقدمه قبل أن يصل لها شادي حسين داخل منطقة الجزاء.

وكانت آخر فرص الشوط بتصويبة من أليو ديانج في الدقيقة الـ44 بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

موسيماني دفع بـ كهربا ومحمد مجدي "أفشة" مع بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد طاهر، وأحمد رمضان "بيكهام".

هنا تحول أكرم توفيق لمركز الظهير الأيمن.

محمد إبراهيم اخترق في الدقيقة الـ46 وسقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء، لكن الحكم محمد يوسف وبعد اللجوء لتقنية الفيديو لم يحتسب أي شيء.

ضغط سيراميكا كليوباترا تواصل في الدقيقة الـ49 باختراق من محمد توني ثم تمريرة إلى أحمد محسن الذي سدد فوق المرمى.

أفشة يصنع الفارق

وعكس الضغط، كاد أفشة ينفرد في الدقيقة الـ52، لكن خالد صبحي تدخل بشكل رائع وقطع الكرة في اللحظة الأخيرة.

الأهلي استمر في ضغطه، وانفرد كهربا في الدقيقة الـ54 بعد بينية من أفشة. كهربا راوغ الحارس وسدد، لكن عامر عامر عاد وتصدى لها بشكل رائع.

الركنية نفذت سريعا ووصلت الكرة إلى الشحات الذي سدد كرة R2 بجانب القائم بقليل جدا.

علي معلول أهدر أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ62. تمريرة من كهربا إلى الشحات الذي حولها من لمسة واحدة إلى معلول، والتونسي انفرد تماما لكن سدد فوق المرمى بقليل.

هجمات متبادلة

المباراة اشتعلت هنا. سيراميكا يرد بعرضية رائعة في الدقيقة الـ65 من أحمد محسن، ورأسية من شادي حسين ضعيفة فوق المرمى.

في المقابل رد الأهلي بعرضية من معلول في نفس الدقيقة، ورأسية رائعة من والتر بواليا فوق المرمى بقليل.

شادي حسين راوغ مرة والثانية في الدقيقة الـ71 ثم سدد لكن ضعيفة في يد الشناوي.

وبسبب تعطيل اللعب من لاعبي سيراميكا لمنعه من اللعب سريعا، اعتراض الشناوي على حكم اللقاء، فتحصل على بطاقة صفراء.

معلول أهدر مجددا في الدقيقة الـ75 من انفراد ثم عرضية أنقذها الدفاع قبل أن تصل إلى والتر بواليا المقابل للمرمى الخالي.

هنا تدخل موسيماني مجددا ودفع بـ محمد شريف بدلا من والتر بواليا في الدقيقة الـ76.

وكان الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ78. بينية من أفشة مرت من الجميع ووصلت إلى كهربا الذي أودعها المرمى مسجلا الهدف الأول.

على الفور تدخل هيثم شعبان وأجرى أولى تبديلاته بدخول وينفول كوابينا بدلا من محمود نبيل.

أحمد أمين كان ثاني تبديلا هيثم شعبان بدلا من رجب بكار في الدقيقة الـ87.

أفشة واصل صنع الفارق في الدقيقة الـ88 ببينية إلى كهربا الذي أرسل عرضية، قابلها محمد شريف بتصويبة جانب المرمى بقليل.

الأهلي كاد يقتل المباراة في الدقيقة الـ90 بعد انفرام تام لـ محمد شريف الذي حاول مراوغة الحارس، لكن عامر عامر تصدى لها وتابعها كهربا في المرمى مسجلا الثاني. حكم الراية رفع رايته وبالرجوع لتقنية الفيديو، تأكد القرار وأُلغي الهدف.

البديل القاتل

رابع التبديلت للأهلي كانت في الدقيقة الـ90 بدخول وليد سليمان بدلا من حسين الشحات.

وفي الدقيقة الـ96 اخترق علي معلول وأرسل عرضية، قابلها وليد سليمان برأسية في المرمى مسجلا الهدف الثاني للأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ13 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز الثامن.