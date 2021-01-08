أستون فيلا يواجه ليفربول في الكأس بتشكيل من لاعبي تحت 18 و23 عاما

الجمعة، 08 يناير 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف في مرمى ليفربول

يخوض دين سميث مدرب أستون فيلا مواجهة ليفربول في كأس الاتحاد بتشكيل من اللاعبين الشباب من فريقي تحت 23 عاما وتحت 18 عاما من النادي.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة.

ويوجد عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف أستون فيلا ما دفع المدرب لاختيار تشكيل من لاعبيه الشباب.

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ويتواجد ضمن الفريق 4 لاعبين من فريق تحت 18 عاما في أستون فيلا، وهم مامدو ديالا سيلا وآريان رايكي ولاماري بوجاردي وبن كريسيني.

ولم يظهر اسم أحمد المحمدي لاعب فيلا ومنتخب مصر على مقاعد بدلاء الفريق وكذلك محمود تريزيجيه الذي لازال مصابا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أكوس أونودي

الدفاع: جايك ووكر – دومينيك ريفان – مانجو بريدج – كالوم روي

الوسط: سيلا – رايكي – بوجاردي – كاين كيسلر – بن كريسيني

الهجوم: لوي باري

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