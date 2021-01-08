الزمالك: مجموعتنا هي الأصعب في دوري الأبطال
الجمعة، 08 يناير 2021 - 16:39
كتب : إبراهيم رمضان
يرى أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالزمالك أن ناديه وقع في المجموعة الأصعب في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال نجم الزمالك السابق عبر الموقع الرسمي لناديه:"مجموعة الزمالك هي الأصعب، الفريق تنتظره مباراة قوية أمام الترجي التونسي الذي يبحث عن رد الاعتبار بعد هزيمته ضدنا في السوبر الإفريقي ودوري الأبطال العام الماضي".
وواصل "فريق مولودية الجزائر من الفرق القوية التي تجيد اللعب داخل وخارج ملعبها ونجح في الاطاحة بالصفاقسي التونسي من البطولة القارية".
وأتم "الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، والجميع لديه الثقة الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لحسم التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي".
ووقع الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي ومولودية الجزائر وكذلك تينجيث السنغالي الذي أقصى الرجاء المغربي في دور الـ32.
ويستهل الزمالك مشواره ضد ضيفه مولودية الجزائر ثم يحل ضيفا على تينجيث.
ثم يلعب في تونس ضد الترجي ثم يستضيف الأخير.
ويطمح الزمالك للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
وخسر الفريق نهائي النسخة الماضية وتوج لآخر مرة في 2002.