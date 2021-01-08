الزمالك: مجموعتنا هي الأصعب في دوري الأبطال

الجمعة، 08 يناير 2021 - 16:39

كتب : إبراهيم رمضان

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يرى أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالزمالك أن ناديه وقع في المجموعة الأصعب في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نجم الزمالك السابق عبر الموقع الرسمي لناديه:"مجموعة الزمالك هي الأصعب، الفريق تنتظره مباراة قوية أمام الترجي التونسي الذي يبحث عن رد الاعتبار بعد هزيمته ضدنا في السوبر الإفريقي ودوري الأبطال العام الماضي".

وواصل "فريق مولودية الجزائر من الفرق القوية التي تجيد اللعب داخل وخارج ملعبها ونجح في الاطاحة بالصفاقسي التونسي من البطولة القارية".

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وأتم "الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، والجميع لديه الثقة الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لحسم التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي".

ووقع الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي ومولودية الجزائر وكذلك تينجيث السنغالي الذي أقصى الرجاء المغربي في دور الـ32.

ويستهل الزمالك مشواره ضد ضيفه مولودية الجزائر ثم يحل ضيفا على تينجيث.

ثم يلعب في تونس ضد الترجي ثم يستضيف الأخير.

ويطمح الزمالك للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي النسخة الماضية وتوج لآخر مرة في 2002.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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