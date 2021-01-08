مدرب المريخ لـ في الجول: مجموعتنا متوزانة لكنها كالحرب بين الجميع

الجمعة، 08 يناير 2021 - 16:22

كتب : محمد عبد العظيم

مولودية الجزائر - المريخ السوداني

قال ديديه جوميز المدير الفني للمريخ السوداني إن قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عن وقوعه مع الأهلي وفيتا كلوب وسيمبا متوازنة لكنها ستشهد حربا شرسة.

وتحدث مدرب الإسماعيلي الأسبق لـFilGoal.com "في هذا الدور من البطولة تكون جميع الفرق بنفس المستوى الثابت والقوي".

وواصل "المجموعة متوزانة لكنها كالحرب بين الجميع لأننا سنقاتل ضد آخر بطل بالإضافة لتواجد فيتا كلوب وسيمبا أصحاب الخبرات الكبيرة".

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وأتم "نحن أبطال السودان وعدنا للمشاركة في البطولة بعد ثلاث سنوات من الغياب عن دور المجموعات ولدينا الطموح للوصول لأبعد نقطة ونحن جاهزون لذلك".

ولم تعرف مشاركة المريخ الأخيرة في دور المجموعات من دوري الأبطال النجاح إذ أنه احتل المركز الثالث في مجموعة ضمت النجم الساحلي وفيروفياريو دا بيرا ومواطنه الهلال.

في إفريقيا المريخ الأهلي
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