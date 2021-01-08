صلاح مرشح لجائزتي أفضل لاعب وأجمل هدف في ديسمبر بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 يناير 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

ينافس محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب وأفضل هدف لشهر ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتنافس صلاح مع 8 لاعبين لحصد جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر 2020 مع كل من:

أنور الغازي – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

بن مي (بيرنلي)

جون ستونز (مانشستر سيتي)

ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

توماس سوتشيك (وست هام يونايتد)

وسجل صلاح 5 أهداف في شهر ديسمبر ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بتسجيله في شباك ولفرهامبتون وتوتنام وفولام وثنائية في كريستال بالاس كبديل.

وسبق أن فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي 3 مرات جاءت جميعها موسم 2017-18، نوفمبر 2017 وفبراير 2018 ومارس 2018.

وينافس هدف صلاح في شباك كريستال بالاس على جائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر.

ويتنافس هدف الجناح المصري مع كل من:

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في شباك وست هام

سون هيونج مين لاعب توتنام في شباك أرسنال

جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في شباك برايتون

جاك هاريسون لاعب ليدز يونايتد في شباك نيوكاسل يونايتد

سيباستيان هالر لاعب وست هام في شباك كريستال بالاس

أنور الغازي لاعب أستون فيلا في شباك كريستال بالاس

جاك هاريسون (مرة أخرى) لاعب ليدز يونايتد في وست بروميتش ألبيون

وعلى المستوى التدريبي يتنافس 4 مدربين على جائزة مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي.

وهم كارلو أنشيلوتي مدرب أستون فيلا، شين ديتش مدرب بيرنلي وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ودين سميث مدرب أستون فيلا.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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