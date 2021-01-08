مدرب فيتا كلوب لـ في الجول: مواجهة الأهلي وسيمبا مكررة.. مجموعة صعبة

قال فلورنت أبينجي المدير الفني لفيتا كلوب الكونغولي إن الوقوع إلى جانب الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا هو سيناريو مكرر لما حدث قبل عامين.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي وفيتا كلوب وسيمبا مع المريخ السوداني في المجموعة الأولى.

وقال مدرب فيتا كلوب لـFilGoal.com: "مجموعة جيدة".

وأضاف "القرعة أوقعتنا من قبل مع الأهلي وسيمبا قبل عامين لذا الجميع يعرف بعضه البعض بشكل جيد".

وأكمل "المباريات لن تكون سهلة والجميع سيستعد بأفضل شكل".

وعن مواجهة الأهلي: "بطل إفريقيا ومدربه بيتسو موسيماني صديق لي وهو مدرب كبير في إفريقيا".

وأتم فلورنت أبينجي حديثه "سيمبا كذلك فريق جيد ولديه طموح كبير للتأهل وكذلك المريخ".

وكانت المجموعة التي أوقعت الثلاثي سويا قبل عامين انتهت بتصدر الأهلي لها ويليه سيمبا فيما ودع فيتا كلوب البطولة بعدما احتل المركز الرابع خلف شبيبة الساورة الجزائري الذي جاء ثالثا.