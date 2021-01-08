غالي عن قرعة أبطال إفريقيا: المجموعات متعادلة.. وهذا رأيي في مجموعتي الأهلي والزمالك

الجمعة، 08 يناير 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

حسام غالي مدير الكرة لنادي الجونة

يؤمن حسام غالي قائد الأهلي السابق أن المجموعات التي أسفرت عنها قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة.

وقال غالي الذي سحب قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية: "مجموعات دوري الأبطال متعادلة، المباريات ستكون صعبة لمن يريد الصعود".

وواصل "المجموعة الثانية هي الأصعب، وأتمنى أن تكون قرعة الأهلي والزمالك التي سحبتها جيدة لكلا منهما".

أخبار متعلقة
الطريق نحو السادسة – مجموعة قوية لـ الزمالك.. بداية عربية ونهاية ضد مقصي الرجاء الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه غالي: تتويج الأهلي بالكونفدرالية كان صعبا.. مررنا بتحديات كبيرة

ويقع في المجموعة الثانية كل من شباب بلوزدادي والهلال وماميلودي صنداونز ومازيمبي.

وعن مجموعة الزمالك قال غالي: "ليست سهلة وصعبة".

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

أما عن مجموعة الأهلي فقال: "أرى أنها جيدة ويستطيع التأهل منها لربع النهائي".

وأتم غالي "إن شاء الله اللقب العاشر للأهلي سيكون على يدي".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وفيتا كلوب وسيمبا.

الأهلي الزمالك في إفريقيا غالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) إنبي.. ركنية لأصحاب الأرض 6 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - حارس أنجولا لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على قطر.. زيادة الفرق مفيد لـ إفريقيا 22 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يعلن وصول عرض قطري لحارس اليد 22 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الزمالك – عودة أوناجم وفيصل.. وغياب ساسي وأحداد أمام طلائع الجيش 26 دقيقة | الدوري المصري
البنك الأهلي لا يخسر على أرضه.. بيراميدز يفقد نقطتين في ملعب كلية الشرطة 30 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: مجموعتنا هي الأصعب في دوري الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب المريخ لـ في الجول: مجموعتنا متوزانة لكنها كالحرب بين الجميع 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن سلبية مسحة محمد هاني ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك