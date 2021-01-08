غالي عن قرعة أبطال إفريقيا: المجموعات متعادلة.. وهذا رأيي في مجموعتي الأهلي والزمالك

يؤمن حسام غالي قائد الأهلي السابق أن المجموعات التي أسفرت عنها قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة.

وقال غالي الذي سحب قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية: "مجموعات دوري الأبطال متعادلة، المباريات ستكون صعبة لمن يريد الصعود".

وواصل "المجموعة الثانية هي الأصعب، وأتمنى أن تكون قرعة الأهلي والزمالك التي سحبتها جيدة لكلا منهما".

ويقع في المجموعة الثانية كل من شباب بلوزدادي والهلال وماميلودي صنداونز ومازيمبي.

وعن مجموعة الزمالك قال غالي: "ليست سهلة وصعبة".

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

أما عن مجموعة الأهلي فقال: "أرى أنها جيدة ويستطيع التأهل منها لربع النهائي".

وأتم غالي "إن شاء الله اللقب العاشر للأهلي سيكون على يدي".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وفيتا كلوب وسيمبا.