الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى.

ويواجه الأهلي كل من المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وأقيمت القرعة اليوم الجمعة في أحد القاهرة.

ويطمح الأهلي للحفاظ على لقبه الذي حققه قبل شهرين بالفوز على الزمالك في النهائي في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق مواعيد جولات دور المجموعات والتي جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: 12-13 فبراير (الأهلي × المريخ السوداني)

الجولة الثانية: 23 فبراير (سيمبا التنزاني × الأهلي)

الجولة الثالثة: 5-6 مارس (الأهلي × فيتا كلوب الكونغولي)

الجولة الرابعة: 16 مارس (فيتا كلوب الكونغولي × الأهلي)

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل (المريخ السوداني × الأهلي)

الجولة السادسة: 9-10 إبريل (الأهلي × سيمبا التنزاني)