غالي: تتويج الأهلي بالكونفدرالية كان صعبا.. مررنا بتحديات كبيرة

وصف حسام غالي قائد الأهلي السابق تتويج فريقه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في عام 2014 بالصعبة مؤكدا أنه لم يكن من السهل الفوز بها.

جاء ذلك خلال مراسم سحب قرعة دور الملحق الـ32 الثاني في الكونفدرالية للموسم الجاري.

وقال غالي: "بطولة الكونفدرالية في عام 2014 كانت صعبة إذ أننا مررنا بعملية إحلال وتجديد لأن معظم الكبار اعتزلوا وعدت من الاحتراف وخرجنا من دوري الأبطال وتحولنا للكونفدرالية".

وواصل "خضنا بعض المباريات بـ 15 و16 لاعبا دون أن نكمل القائمة وفزنا في النهاية باللقب بفضل هدف عماد متعب".

وأتم غالي" ان تحديا كبيرا أن نكون أول فريق مصري يفوز باللقب لأن الأهلي سبّاق ورائد".

وتوج الأهلي بالكونفدرالية عقب تغلبه على منافسه سيوي سبور بفضل هدف متعب في استاد القاهرة بعد الهزيمة ذهابا في كوت ديفوار بهدفين لهدف.