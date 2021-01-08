تشكيل بيراميدز - تغييران أمام البنك الأهلي.. وأنتوي في الهجوم

الجمعة، 08 يناير 2021 - 13:38

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الاتحاد الليبي

يقود الغاني جون أنتوي هجوم بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقام المباراة في الثانية والنصف ظهرا على ملعب الشرطة بالعباسية.

وأجرى رودولفو أروابارينا تغييرين عن التشكيل الذي واجه الإنتاج الحربي في الجولة الماضية.

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إذ يعوض أحمد أيمن منصور غياب أحمد سامي لتراكم البطاقات، فيما يبدأ البوركينابي إريك تراوري على حساب أحمد الشيخ.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا

أمامهم: إريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنتوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة.

بيراميدز في الدوري تشكيل بيراميدز
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