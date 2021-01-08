تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا

سحبت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021 والذي يشارك فيه القطبان الأهلي والزمالك.

وجاءت نتيجتها كالتالي:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي

المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي

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وسبقت القرعة، قرعة دور الملحق للكونفدرالية والتي جاءت نتيجتها كالتالي:

بيراميدز المصري ضد راسينج كلوب الإيفواري

النجم الساحلي التونسي ضد يانج بافالوز من إي سواتيني

وفاق سطيف الجزائري ضد أشانتي كوتوكو الغاني

شبيبة القبائل الجزائري ضد ستاد مالي المالي

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد جواننج جالاكسي البوتسواني

موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية ضد الأهلي ببنغازي الليبي

ساليتاس البوركيني ضد بونجيدي الجابوني

القطن الكاميروني ضد سونيديب من النيجر

الاتحاد البيضاوي المغربي ضد نكانا الزامبي

كيجالي الرواندي ضد الصفاقسي التونسي

دياراف السنغالي ضد بلاتينوم من زيمبابوي

نامونجو التنزاني ضد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي

اتحاد المنستير التونسي ضد الرجاء المغربي

نابسا ستارز الزامبي ضد جور ماهيا الكيني

ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي ضد إنيمبا النيجيري