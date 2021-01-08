قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية

الجمعة، 08 يناير 2021 - 15:07

كتب : إسلام أحمد

كأس دوري أبطال إفريقيا

أبعدت قرعة دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 الأهلي عن الزمالك.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

بينما تواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة والتي تشهد صداما عربيا مع مولودية الجزائر والترجي، رفقة تونجيث السنغالي الذي يشارك لأول مرة في المسابقة.

أخبار متعلقة
إلغاء مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو بسبب كورونا في دوري أبطال إفريقيا الرياضية المغربية: الوداد يطلب تأجيل مواجهته في دوري أبطال إفريقيا بسبب الأمطار خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا كاف يعلن موعد قرعة ومباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وتفوق الأهلي حامل اللقب على سونيديب النيجري بخماسية دون مقابل في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الزمالك هو الوحيد الذي ضمن الوصول لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حتى الآن بعد انسحاب فريق جازيل بطل تشاد من مباراة دور الـ32.

وجاءت نتائج دور المجموعات لنسخة 2020-2021 من دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي - الأهلي

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا كوناكري الغيني - الوداد المغربي

المجموعة الرابعة: تونجيث السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك - الترجي التونسي

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق مواعيد جولات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 12-13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5-6 مارس

الجولة الرابعة: 16 مارس

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل

الجولة السادسة: 9-10 إبريل

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بالفوز بنتيجة 2-1، محققا اللقب التاسع في تاريخه.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) إنبي.. ركنية لأصحاب الأرض 7 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - حارس أنجولا لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على قطر.. زيادة الفرق مفيد لـ إفريقيا 22 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يعلن وصول عرض قطري لحارس اليد 23 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الزمالك – عودة أوناجم وفيصل.. وغياب ساسي وأحداد أمام طلائع الجيش 26 دقيقة | الدوري المصري
البنك الأهلي لا يخسر على أرضه.. بيراميدز يفقد نقطتين في ملعب كلية الشرطة 30 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: مجموعتنا هي الأصعب في دوري الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب المريخ لـ في الجول: مجموعتنا متوزانة لكنها كالحرب بين الجميع 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن سلبية مسحة محمد هاني ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك