مواجهة أستون فيلا وليفربول في موعدها

أعلن نادي أستون فيلا إقامة مباراة ليفربول في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في موعدها.

وستقام المباراة في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

وأعلن أمس نادي أستون فيلا عن تفشي فيروس كورونا بشكل بالغ بين أفراد الفريق الأول.

وذكر أستون فيلا في بيان رسمي أن المسحة الطبية الروتينية يوم الإثنين الماضي أظهرت عددا كبيرا من الحالات الإيجابية بين لاعبيه وجهازه الفني.

ليتم عزل المصابين ويتم إخضاع الجميع لمسحة ثانية تأكيدية، ظهر فيها أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا.

ويخوض أستون فيلا مباراته التالية أمام توتنام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي.