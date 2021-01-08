مواجهة أستون فيلا وليفربول في موعدها
الجمعة، 08 يناير 2021 - 12:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا إقامة مباراة ليفربول في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في موعدها.
وستقام المباراة في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.
Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021
وأعلن أمس نادي أستون فيلا عن تفشي فيروس كورونا بشكل بالغ بين أفراد الفريق الأول.
وذكر أستون فيلا في بيان رسمي أن المسحة الطبية الروتينية يوم الإثنين الماضي أظهرت عددا كبيرا من الحالات الإيجابية بين لاعبيه وجهازه الفني.
ليتم عزل المصابين ويتم إخضاع الجميع لمسحة ثانية تأكيدية، ظهر فيها أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا.
ويخوض أستون فيلا مباراته التالية أمام توتنام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي.