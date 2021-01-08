مواجهة أستون فيلا وليفربول في موعدها

الجمعة، 08 يناير 2021 - 12:50

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه مع أستون فيلا أمام ليفربول

أعلن نادي أستون فيلا إقامة مباراة ليفربول في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في موعدها.

وستقام المباراة في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

وأعلن أمس نادي أستون فيلا عن تفشي فيروس كورونا بشكل بالغ بين أفراد الفريق الأول.

وذكر أستون فيلا في بيان رسمي أن المسحة الطبية الروتينية يوم الإثنين الماضي أظهرت عددا كبيرا من الحالات الإيجابية بين لاعبيه وجهازه الفني.

ليتم عزل المصابين ويتم إخضاع الجميع لمسحة ثانية تأكيدية، ظهر فيها أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا.

ويخوض أستون فيلا مباراته التالية أمام توتنام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي.

ليفربول أستون فيلا كأس الاتحاد
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